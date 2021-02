Dit grote Belgische festival gaat dit jaar alvast niet door

Metalfestival Graspop gaat dit jaar niet door, meldt de organisatie vrijdag. De 25ste editie die normaal gezien had moeten plaatsvinden van 17 tot 20 juni 2021 is uitgesteld naar 16 tot en met 19 juni 2022.

“We hadden niet liever gewild dan metalfans van over de hele wereld te verwelkomen in Dessel in juni, maar helaas zal dat niet mogelijk zijn”, klinkt het. “De veiligheid van bezoekers, crew en artiesten is steeds onze grootste bezorgdheid.”

Uitstel is geen afstel

Graspop gooit dus voor het tweede jaar op rij (noodgedwongen) de handdoek omwille van de coronacrisis en de onzekerheden die die met zich meebrengt voor grote publieksevenementen, ook komende zomer nog. Het festival zegt wel “beter en sterker dan ooit” te willen terugkeren in 2022. Ze willen ook zoveel mogelijk bands van de geplande editie van dit jaar overzetten naar volgend jaar. Dat deden ze ook al inzake het uitstel van de editie 2020.

Tickets overhevelen

Tickethouders worden binnenkort door Ticketmaster persoonlijk gecontacteerd met meer details, maar volgens Graspop worden de tickets overgeheveld naar 2022. “Onze dank gaat uit naar alle fans die hun tickets lieten overzetten van 2020 naar 2021”, klinkt het nog. “Jullie trouw en steun in deze tijden zijn wat ons recht houdt.” Graspop hoopt deze zomer wel nog in een of andere vorm iets te kunnen organiseren, maar daarover zal pas later duidelijkheid zijn.

Op de affiche voor Graspop 2021 stonden onder meer Aerosmith, Faith No More, Deep Purple, Deftones, Foreigner, Judas Priest, Killing Joke, Korn, The Offspring en Volbeat.