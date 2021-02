Gek van Brussel? Ontdek de stad op woontour!

Met de coronacrisis kreeg Brussel een forse deuk. Even geen rijk cultuur- en ontspanningsaanbod meer. Minder tijdswinst voor werknemers die dicht bij huis werken. En nooit snakte de Brusselaar meer naar ruimte en groen. Wie is er eigenlijk nog zo gek om in onze hoofdstad te blijven of te komen wonen? Ontdek het via de woontours van ‘Wonen in Brussel’. Je kan er de sfeer opsnuiven en buurtbewoners ontmoeten. Op lange termijn biedt deze grootstad meer voor- dan nadelen.

Never waste a good crisis. Die bekende uitspraak geldt vandaag ook voor Brussel. “‘Dankzij’ de verschillende lockdowns verminderde de overlast van het auto- en vliegtuigverkeer sterk”, vertelt Bert De Bisschop van Brukselbinnenstebuiten, een organisatie die nieuwsgierigen al vijftig jaar lang gidst door de veelzijdigheid van onze hoofdstad. “Mensen ontdekten te voet, met de fiets of het openbaar vervoer heel wat groene plekken. Brussel is groener dan men denkt.”

Buurtbewoners namen de afgelopen maanden zelf initiatief om meer ruimte en rust in de stad te brengen. Ze zetten autovrije zomerstraten op poten waar inwoners konden pingpongen, een glas drinken met de buren of kinderen vrij laten rondfietsen. Banden tussen diverse groepen inwoners werden gesmeed. Kinderen kregen al doende een nieuw speelperspectief. Die speelstraten waren dan wel van tijdelijke aard, het effect ervan zal de volgende jaren ongetwijfeld blijven nazinderen.

Ontmoeting en engagement

Ook organisaties waren creatief. Cultuurhuizen gaven buiten voorstellingen en braken via virtuele opvoeringen de grenzen van tijd en ruimte open. ‘Brussels helps’ matchte specifieke (zorg)noden met het ruime aanbod van vrijwilligers. Ontmoeting en engagement stonden telkens centraal. Leven in een grootstad hoeft niet per se anoniem of eenzaam te zijn, wel integendeel.

Dat hebben ook oudere mensen begrepen. “Steeds vaker komen pas gepensioneerden in Brussel wonen”, zegt De Bisschop. Hij spreekt zelfs van een trend. “De nabijheid van cultuur, winkels, restaurants en hobbyclubs maken van de stad tegelijk een spannende én ontspannende woonstad voor die mensen.”

Betaalbaar wonen

Allemaal goed en wel. Maar is wonen in Brussel niet veel te duur? Niet noodzakelijk. “Was er vroeger enkel keuze tussen een huis en een appartement, dan kan je vandaag ook kiezen voor een studio, samenhuizen of serviceflats. Niet alleen afgestudeerde studenten delen samen met vrienden een huurwoning. Ook cohousing wordt steeds populairder”, aldus de Brusselkenner.

“Singles, koppels en gezinnen, jong en oud, vormen bij cohousing samen een groep om een gemeenschappelijk woonproject op te starten. En dat biedt heel wat voordelen. Je kan kosten, ruimten én materiaal delen. Het opent de weg naar een groot huis met een tuin dat voor een doorsnee gezin anders onbetaalbaar is. Je buren zijn geen vreemden meer, maar vrienden waar je op kan rekenen voor bijvoorbeeld kinderopvang, een gezellig babbeltje of een lift.”

Boeiende pistes dus voor ouderen en singles die graag in gezelschap vertoeven, en jonge gezinnen die extra ruimte willen voor hun kinderen. Maar evengoed voor (pas afgestudeerde) studenten die zich willen omringen door mensen met diverse meningen en hobby’s.

Ga mee op woontour

Zin om meer Brussel te ontdekken? Benieuwd naar hoe cohousing precies in zijn werk gaat? Hoe je met kinderen in de stad woont? Waar de groene plekjes zijn? Bekijk de woontours op www.woneninbrussel.be/woontours. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, kan je weer mee op pad.

