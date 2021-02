Bijzondere wijziging in menu schoolkantines verdeelt Frankrijk: “Een elitaire beslissing”

In Frankrijk is commotie ontstaan over de beslissing van de burgemeester van Lyon om tijdelijk geen vlees meer te serveren in de schoolkantines. De redenen zouden volgens de groene burgemeester Grégory Doucet puur praktisch zijn in coronatijden, maar volgens tegenstanders is de maatregel ideologisch getint.

De machtige Franse boerenlobby verzamelde maandag voor het gemeentehuis van Lyon om zijn ongenoegen te uiten over de beslissing van burgemeester Grégory Doucet (Europe Écologie-Les Verts) om tijdelijk geen vlees meer te serveren in de schoolkantines. De boeren protesteerden op hun tractoren en met koeien en schapen aan de lijn, hun banners toonden slogans als ‘Vlees van onze velden = een gezond kind” en “Stoppen met vlees is een garantie op zwakte tegen toekomstige virussen”.

Maar ook de Franse regering uit felle kritiek op de maatregel. “Dit is absurd vanuit het voedingsperspectief, en een schandaal vanuit sociaal perspectief”, zei de minister van Landbouw, Julien Denormandie, tegen de Franse radio. Hij noemt de beslissing ideologisch en stelt dat kinderen vees nodig hebben om goed op te groeien. Hij heeft gevraagd dat het hoger regionaal bestuursorgaan de maatregel verwerpt.

Burgemeester Doucet stelde dat hij zelf vlees eet en ontkende dat hij de kinderen vegetarisme wil opdringen. De voorgestelde schoolmaaltijden zijn trouwens niet vegetarisch, want bevatten wel nog vis. Volgens Doucet komt de maatregel er om puur praktische redenen: tijdens coronatijden is het door social distancing onmogelijk om alle kinderen tegelijk te laten eten. De tijdsdruk zorgt ervoor dat een menu met en zonder vlees niet haalbaar is. De beslissing is dus slechts tijdelijk en wordt opgeheven zodra het mogelijk is. Bovendien nam de vorige, rechtsgezinde burgemeester, Gérard Collomb, tijdens de eerste golf exact dezelfde beslissing. Van ideologie is er, aldus Doucet, dus geen sprake.

“Prehistorisch”

Critici binnen de regering zijn echter niet overtuigd. Gérald Darmanin, minister van Binnenlandse Zaken, schreef op Twitter dat het “duidelijk is dat het moraliserende en elitaire beleid van de groenen gezinnen met lage inkomens uitsluiten.” Voor veel kinderen is de schoolkantine de enige plek waar ze vlees kunnen eten, luidt het.

Maar dat klopt niet, zegt minister van Milieu Barbara Pompili. Ze wijst erop dat onderzoek aantoont dat kinderen uit lage inkomensgezinnen niet minder, maar net meer vlees eten. Ze noemt het debat met haar kabinetsleden “prehistorisch”. Ook de minister van Gezondheid, Olivier Véran, ziet geen graten in een maaltijd zonder vlees of vis.

President Emmanuel Macron heeft zich voorlopig nog niet in het politieke relletje gemengd.