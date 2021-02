PLONS! Huwelijksaanzoek op bootje gaat volledig fout (video)

Een huwelijksaanzoek is een unieke ervaring die hopelijk loopt zoals het bedoeld was. Bij dit koppeltje was dat niet het geval.

Het stel was onlangs op vakantie in het Venetiaanse resort in Las Vegas. Wanneer ze in een gondel op het water dobberen, gaat de man door de knieën en haalt hij een ring boven.

Nattigheid

Op dat moment verliest de arme man echter zijn evenwicht en sukkelt hij in het water. Gelukkig bezeert hij zich niet en is het water ondiep genoeg om zijn aanzoek af te ronden. En jawel: ze zegt resoluut ja!