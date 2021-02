Jasmine (21) steekt als jongste vrouw ooit solo de oceaan over in een roeiboot

De Britse, Jasmine Harrison (21), heeft als jongste vrouw ooit in haar eentje de Atlantische oceaan overgestoken met een roeiboot. De 21-jarige maakte de tocht van 4.828 kilometer in 70 dagen, 3 uur en 48 minuten. Met haar reis hoopt ze anderen te inspireren om te doen wat ze zelf leuk vinden.

Jasmine Harrison uit Engeland heeft een nieuw record gebroken als de jongste vrouw ooit die solo over de Atlantische Oceaan is geroeid. Op 12 december begon Jasmine, zweminstructrice en barvrouw van beroep, aan haar solotocht vanuit Spanje. De roeister kwam deze week aan op Antigua, een eiland in de Caribische Zee.

Ze roeide helemaal alleen, terwijl ze ook gewoon in teamverband had kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Volgens Harrison is dat laatste echter niets voor haar, want ze is erg zelfstandig. “Ik dacht op een dag: ik wil dit doen, dus ik ga het doen. Het geeft zo’n bevrijdend gevoel om iets zelf te doen”, vertelt ze aan de buitenlandse pers.

Rozegeur en maneschijn?

De reis verliep niet altijd even vlot. Onderweg had ze, terwijl ze sliep, een bijna-botsing met een boorschip en kapseisde ze twee keer. “Dat doet pijn, vooral midden in je slaap”, vertelt Harrison. De roeister besloot haar tocht voortzetten, weliswaar met een wat pijnlijke elleboog.

De jonge vrouw heeft er intens van genoten om even te ontsnappen van “de stress van het dagelijkse leven en de impact van coronavirus”, vertelt ze. Naast het genot van de wonderbaarlijke reis, haalde ze haar geluk ook uit de kilo’s aan pindakaas, koekjes, chocola en Nutella die ze onderweg verorberde. “Ik denk dat ik 40 kilo chocolade heb gegeten,” grapte ze tegen The Guardian.