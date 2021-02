IKEA lanceert demontageplannen om met een gerust hart te verhuizen

Wie weleens een meubelstuk van de IKEA in elkaar heeft gezet, weet dat dat niet vanzelfsprekend is. De instructies doen het misschien makkelijk uitschijnen, maar niets is minder waar. Voor je het weet ben je uren verder en ben je nog steeds geen stap verder.

Alleen al een lade in elkaar zetten duurt met gemak een halfuur, zeker als je plots merkt dat je een schroefje mist. Na lang zoeken besluit je uiteindelijk om naar de doe-het-zelfzaak te gaan en andere schroefjes te kopen. Eens je weer thuis bent, zie je dat missende onderdeel plots midden op de tafel liggen, naast je kopje koffie dat je had gezet om wat energie te tanken. Typisch.

Langere levensduur

Maar als je dat dat het in elkaar zetten van zo’n meubel al moeilijk was, komt er nu een niet zo leuke verrassing aan. Wanneer de dag eindelijk daar is en je naar een groter stulpje gaat verhuizen, moeten die meubels namelijk ook gedemonteerd worden. En dat blijkt in de praktijk nog moeilijker dan het in elkaar zetten. Gelukkig komt de Zweedse meubelgigant nu met een oplossing. Op de site kan je namelijk, in het Engels, de demontageplannen van zes populaire designs terugvinden: de BILLY, MALM, POÄNG, BRIMNES, PAX en LYCKSELE. Daarin staat stap voor stap uitgelegd hoe je die coole kast of zalige zetel ook weer uit elkaar haalt zodat de levensduur van je meubels verlengd wordt. Hopelijk volgt er snel meer, om verhuisrampen te vermijden.