Genoeg van strijken? Met deze DIY-spray verdwijnen kreuken als sneeuw voor de zon

Strijken is een taakje dat de meesten onder ons uitstellen tot de laatste minuut. Pas wanneer we echt niets meer hebben om aan te trekken en we over vijf minuten een belangrijke Zoom meeting hebben, halen we de strijkplank in aller ijl uit de kast. Om er vervolgens achter te komen dat het strijkijzer spoorloos verdwenen is en dus alsnog verkreukt voor die afspraak te verschijnen.

Uiteraard zijn er ook mensen die wel met plezier enkele uren per week strijken. Die het misschien zelfs therapeutisch vinden werken. En ook daarvoor valt wat te zeggen, want je kan je hersenen even helemaal uitzetten en je enkel en alleen toeleggen op dat ene, huishoudelijke taakje.

Conditioner

Als je er echter net als wij genoeg van hebt om, hoe sporadisch ook, dat strijkijzer boven te moeten halen, hebben we goed nieuws. De Australische home blogger Mama Mila heeft namelijk ontdekt hoe je je eigen anti-kreuk spray kan maken. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, zijn twee kopjes water, een eetlepel azijn en een eetlepel conditioner. Doe alles in een sprayflacon, spuit op het verkreukte kledingstuk en laat vijf minuten inwerken. Als alles goed gaat, zou je kleding nu helemaal kreukvrij moeten zijn. En dat zonder bizarre chemische middeltjes. Kies bij voorkeur trouwens een conditioner die je goed vindt ruiken, zo hebben je kleren meteen een lekker geurtje.