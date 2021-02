Dit is waarom jij moet beginnen met journaling

Journaling, je hoort het de laatste tijd steeds vaker. Het is een hulpmiddel voor self-care en therapie. Maar hoe zit het nu precies met deze trend? Hieronder lees je waarom ook jij het een kans moet geven.

Wat is journaling precies?

In grote lijnen kan je journaling omschrijven als een dagboek bijhouden, maar het is net iets meer dan dat. Journaling behoort tot mindfulnesstraining – dit zijn hulpmiddelen die je helpen om je persoonlijke ontwikkeling te verbeteren. Het is de kunst van je ideeën en gedachten te begrijpen.

Journaling is een manier om met jezelf te praten. Schrijven helpt je om je gedachten te ordenen. Je eigen journal is een plek waar je alles samenbrengt op één plaats. Dit is een plek voor al je persoonlijke onderwerpen. Hierdoor kijk je met een frisse blik naar alles.

Waarom je vandaag moet starten

Het herkennen van je gedachten en gevoelens is een eerste vereiste om je focus volledig te richten op wat je echt wil. Journaling kan je leren om je gedachten te controleren in plaats van erdoor gecontroleerd te worden.

Schrijven dwingt je om je gevoelens te uiten en hierdoor te begrijpen. Zelfreflectie zorgt ervoor dat je woord per woord beter begrijpt wie je echt bent vanbinnen. Dit is een belangrijke weg die je moet afleggen om je persoonlijke ontwikkeling en welzijn te verbeteren.

Kriebelt het bij jou om te starten met schrijven? Neem een notitieboekje erbij en spendeer ongeveer 5 tot 20 minuten per dag om je gedachten op een rijtje te zetten.