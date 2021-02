Met dit kaartspel leer je je geliefde beter kennen

Waar kan je nog over praten na een jaar lang thuis te zitten? Doorbreek de coronaverveling en speel eens het kaartspel We’re not really strangers van Koreen Odiney. WNRS zorgt voor diepgaande gesprekken waarbij een huilbui niet te vermijden is.

Je denkt vast veel te weten over je geliefde – van favoriete kleur tot lievelingsmaaltijd. Maar wat weet je nu echt over zijn of haar ziel? Persoonlijkheid? Gedachten? Het kaartspel van WNRS stelt je vragen zoals: Welk deel van jezelf moet nog helen? Hoe gaat het nu écht met je? Wat is het moeilijkste aan daten met jou? Na een sessie van dit spel lijkt het alsof je opnieuw kennismaakt. Dit heeft ook zijn voordelen.

Verschillende edities

Je behandelt gespreksonderwerpen die dieper gaan dan de dagelijkse babbels. Je leert je geliefde opnieuw kennen. Dit spel heeft verschillende edities: self-love editie, lovers editie en de break-up editie. Een pakket voor elk deel van je liefdesleven. Het liefst speel je dit met mensen die dichtbij je staan in je persoonlijk leven. Het WNRS-kaartspel heeft wat weg van een therapeutische sessie. Gelukkig kan je dit combineren tijdens een gezellige avond met wat lekkere hapjes en drank.

WNRS is uitgevonden door de 25-jarige Koreen Odiney, fotografe en model uit Los Angeles. Zo staat ze met haar WNRS-game in de Forbes, Vogue en nog zoveel meer tijdschriften. Haar doel is om betekenisvolle connecties te creëren. Geïntrigeerd? Bestel de kaarten hier.