Gwyneth Paltrow heeft nu ook een eigen seksspeeltje

Wie haar al een tijdje volgt, weet dat Gwyneth Paltrow geen nieuwe speler is binnen Eroticaland. De Amerikaanse actrice en zakenvrouw heeft haar eigen lifestylemerk Goop, waarmee ze het welzijn van haar klanten op alle vlakken wil aanpakken. Ook op het gebied van seks.

Eerder resulteerde dat al in de lancering van enkele wel erg bijzondere kaarsen. De ene rook zogenaamd naar haar eigen vagina, de andere naar een orgasme. Hoewel duidelijk niet iedereen staat te springen bij een vaginageurtje in huis, vlogen de producten wel als zoete broodjes over de toonbank.

Vibrator

Dat succes rook letterlijk naar meer en dus heeft Paltrow nu ook een eigen seksspeeltje uitgebracht. Uiteraard is het niet zomaar een speeltje – over het design is duidelijk goed nagedacht, het ding zou niet misstaan op je esthetisch-erg-verantwoorde Instagramprofiel. Dat betekent echter niet dat achter dat mooie uiterlijk geen vernuftige werking schuilgaat, want elke kant van de vibrator kan op acht verschillende standen gebruikt worden. Helaas is het speeltje momenteel al uitverkocht, maar het zou snel weer op voorraad moeten zijn.