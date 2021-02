Slimmer dan Google? Zeven keer de slimste zoektips om efficiënter te googelen

We doen het allemaal: googelen. Het is vaak een fluitje van een cent, maar soms zit het niet mee en duurt het lang voordat je vindt wat je zoekt. Gelukkig kan het veel sneller en efficiënter. Met deze 7 zoektrucs ben jij de zoekmachine de baas.

Getallen

Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een vogelhuisje tussen de 10 en 60 euro? Typ dan in: vogelhuisje 10..60 euro. Door de twee puntjes tussen de twee getallen zoekt Google alle vogelhuisjes binnen die bedragen. Deze functie is ook handig als je op zoek bent naar een historische gebeurtenis, maar niet meer exact weet in welk jaar het was. Dan typ je bijvoorbeeld in: Oostenrijk storm 1944..1974.

2. Betekenis van het woord

Zoek je naar de betekenis van een woord? Typ dan ‘define:’ voor het woord en Google geeft je direct uitleg over de definitie ervan. Bijvoorbeeld: define:convocatie

3. Een woordgroep zoeken

Heb je meer dan één woord in een bepaalde volgorde? Denk aan een zin of een uitspraak. Je krijgt specifiekere resultaten als je de zin tussen haakjes zet. Bijvoorbeeld: “ik heb een chipsverslaving”.

4. Op zoek naar een site die lijkt op een andere site

Kan je niet op de naam van een website komen, maar ligt het wel op het puntje van je tong? Denk aan een website dat erop lijkt en typ ‘related:’ ervoor. Probeer bijvoorbeeld: related:vlaanderen.be, als je op zoek bent naar andere Vlaamse overheidswebsites.

5. Het vergeten woord

Een woord uit een bepaalde zin vergeten? Zet er een * voor in de plaats. Voorbeeld: de kat krabt de * van de trap.

6. Zaken uitsluiten

Ben je op zoek naar een nieuwe zetel, maar krijg je steeds zetels van tweedehands.be aangeboden? Als je dat niet wilt typ je het best ‘-tweedehands.be’. Bijvoorbeeld: Bruine lederen zetel -tweedehands.be

7. Zoeken binnen een site

Soms doet de zoekmachine van een website niet wat je wilt. Typ dan in de zoekbalk van Google de website dubbelepunt het woord dat je zoekt. Bijvoorbeeld: www.historiek.net:vietnamoorlog