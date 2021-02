Angstaanjagende Emma Stone doet huiveren in eerste trailer ‘Cruella’ (video)

Disney heeft de eerste beelden van ‘Cruella’ de wereld ingestuurd en daarin jaagt Emma Stone je de stuipen op het lijf. De Amerikaanse actrice kruipt in de prequel op ‘De 101 Dalmatiërs’ in de huid van het booswicht Cruella de Vil.

Fans van Emma Stone mogen zich opmaken om in ‘Cruella’ de Amerikaanse actrice in een compleet nieuwe rol voor haar te zien: die van ultieme slechterik. In de trailer van de prequel van ‘De 101 Dalmatiërs’ toont de ster uit onder andere ‘La La Land’ zich als een over the top booswicht, inclusief kwaadaardige lach. De Disneyprent komt 28 mei in de zalen.

Kleren van dalmatiërvacht

‘Cruella’ is een live action film die het verhaal vertelt van wat er vooraf had kunnen gaan aan de legendarische tekenfilm ‘De 101 Dalmatiërs’. De nieuwe prent focust zich op Cruella de Vil, de steenrijke erfgename met een zwak voor exclusieve kleren gemaakt van de huid van dalmatiërs. Voor Stone, die bekend werd dankzij haar rollen in onder meer ‘Superbad’, ‘The Favourite’ en ‘Zombieland’, is het de eerste keer dat ze zich mag uitleven als slechterik. Naast Stone zullen ook Emma Thompson, Paul Walter Hauser, en Joel Fry te zien zijn in de film.