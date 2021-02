Zoveel Belgen overtraden de coronamaatregelen al

Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart 2020 werd bij 184.565 Belgen al een inbreuk op de coronawetgeving vastgesteld. Dat komt overeen met bijna één op de 60 inwoners. Eén op de tien inbreuken werd vastgesteld bij minderjarigen, zo blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het openbaar ministerie.

De meeste Belgen houden zich gedwee aan de coronamaatregelen, maar tegelijk veegden al 1 op 60 (184.565) Belgen er sinds maart 2020 hun voeten aan. Althans, zoveel mensen werden volgens cijfers van het openbaar ministerie al officieel betrapt op een inbreuk op de coronawetgeving.

Bij 96.973 verdachten (60 procent) werd een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld, wat meestal overeenkomt met de zogenaamde ’coronaboete’ van 250 euro. Daarvan ging inmiddels 55 procent over tot betaling. Zowat 18.786 personen werden gedagvaard, meestal omdat ze hun minnelijke schikking niet wilden betalen of omdat er sprake was van recidive.

Opvallend is dat voor zowat 27.204 verdachten (17 procent van de inbreuken) het dossier zonder gevolg geklasseerd werd. Soms waren er onvoldoende bewijzen, anders was er geen sprake van een misdrijf.

Minderjarigen lopen vaakst tegen de lamp

Voor minderjarigen werden er 20.484 dossiers geopend, wat betekent dat 1 op de 10 corona-inbreuken wordt vastgesteld in die leeftijdscategorie. Zij kunnen echter geen coronaboete krijgen, omdat een minnelijke schikking enkel mogelijk is bij meerderjarige overtreders. Afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de feiten en de situatie van de minderjarige, werd een waarschuwingsbrief verzonden naar de minderjarige of kwam er een vordering van de jeugdrechter. Verdere gedetailleerde cijfers daarover ontbreken op dit moment nog.

“De naleving van de coronamaatregelen blijft van cruciaal belang om samen het virus verder onder controle te krijgen”, aldus Johan Delmulle, voorzitter van het college van procureurs-generaal. “Het is een maatschappelijke verplichting die we allemaal dienen te dragen. Het is onze maatschappelijke taak om daar verder strikt op toe te zien.”