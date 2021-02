Zoveel afval produceert de Belg in vergelijking met Europa

De doorsnee Belg produceert een stuk minder afval dan de gemiddelde Europeaan. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In vergelijking met de gemiddelde Europeaan gaat de Belg behoedzaam om met zijn afvalproductie, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. België produceerde in 2019 gemiddeld 415 kilogram vuilnis per inwoner. Ons land staat daarmee op de zesde plaats in de Europese rangschikking. Gemiddeld produceerde elke inwoner in de Europese Unie gemiddeld zo’n halve ton (502 kilogram) afval per jaar.

Denemarken en Luxemburg zijn met respectievelijk 844 en 791 kilogram jaarlijks vuilnis per inwoner de slechtste leerlingen van de Europese klas. Roemenen (280 kilogram) en Polen (336 kilogram) produceren dan weer het minste afval.

Fikse daling

Ons land sloeg erin om het gemiddelde afvalverbruik drastisch te verminderen, want in 2005 produceerde de doorsnee Belg nog 482 kilogram afval. Op Europees niveau bedroeg de daling in afvalproductie in dezelfde periode slechts 4 kilogram.

Tegenover 2018 was er zelfs een stijging merkbaar van de hoeveelheid geproduceerd vuilnis per inwoner in de EU. Het aandeel recycleerbaar en composteerbaar afval neemt wel gestaag toe, en bedraagt nu 48 procent van het totaal.