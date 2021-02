Julie Van den Steen over moeilijke jeugd: “Ik ben dik, dom en lelijk”

Het gaat tegenwoordig hard voor Julie Van den Steen. De 28-jarige trapt binnenkort haar eigen show ‘Game of Talents’ af, maar mocht eerst in het nieuwe programma van Eric Goens, ‘Later als ik groot ben’, terugkeren naar haar oude school. Veel goeie herinneringen bracht dat echter niet naar boven.

“Ik kom hier met knikkende knieën binnen”, aldus de VTM-presentatrice wanneer ze met Eric Goens haar lagere school in Dendermonde binnenstapt. “Ik had geen vriendjes en vriendinnetjes, en kan me niet herinneren dat ik speelde tijdens de pauzes”, vertelt ze. “Er werden dingen gezegd die echt niet kunnen. Op weg naar zeeklassen zei een leerkracht: ‘We gaan naar het serpentarium, waar Julie vandaan komt’. Die noemde me eigenlijk een serpent. Pas sinds een paar jaar durf ik zeggen dat dat pesten was.”

“Dik, lelijk en dom”

Door het vele pesten ontwikkelde de blondine, tegenwoordig woonachtig te Gent, een extreem laag zelfbeeld. Dat is te zien in een oude video die Goens bovenhaalt. Daarin zie je een 10-jarige Julie die in bed ligt met naast haar een hondje en een knuffelbeer in haar armen geklemd. “Ik weet dat ik er nu heel lelijk uitzie. Ik ben dik, lelijk en dom”, aldus het jonge kind in de ontroerende video.

“Dat was heftig. Ik herhaalde zo vaak tegen mezelf: ‘Ik ben dik, lelijk en dom’. Maar ik wist niet meer dat ik het op camera had gezegd. Sindsdien is eten moeilijk geworden voor mij. Nu nog. Ik ben iets te veel bezig met wat mensen van mij denken”, klinkt het anno 2021.