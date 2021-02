Daarom draag je maar beter sokken in bed

Kan je ’s avonds maar moeilijk de slaap vatten? Hou dan eens je sokken aan als je in bed kruipt. Op Tiktok doet de tip alvast de ronde, want volgens de Britse dokter die het filmpje verspreidde, houden de sokken je brein voor de gek.

“Wanneer je sokken draagt, blijven je voeten warm waardoor je bloedvaten verwijden en je lichaam vervolgens afkoelt. Wanneer een lichaam afkoelt, weten je hersenen dat het tijd is om te gaan slapen. Mensen die sokken dragen in bed, vallen dus sneller in slaap”, aldus Jess Andrade.

@doctorjesss I wear socks to bed so don’t come at me im not weird ♬ original sound – PresleyWalker

De TikTok-video werd al meer dan 11 miljoen keer bekeken, maar niet iedereen is overtuigd. “Ik kan niet ademen als ik sokken in bed draag”, grapte iemand. Een andere TikTokker was dan weer in de war: “Ik dacht dat het normaal was om met sokken aan te slapen.”