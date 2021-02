Vijf zelfgemaakte gezichtsmaskers voor een zacht velletje

Hoewel we allemaal graag over een zachte huid beschikken, is dat op dit moment makkelijker gezegd dan gedaan. De winter is sowieso geen pretje voor je vel; de verwarming zorgt ervoor dat de lucht en dus je huid uitdrogen en ook de gure wind is niet bepaald bevorderlijk. In coronatijden moet je bovendien vaker wel dan niet een masker op, met alle gevolgen van dien.

Wil je je huid behoeden voor erger, dan is het dus nu of nooit. Het is hoog tijd om wat extra aandacht aan jezelf te besteden. Nu we massaal van thuis uit werken, heb je ’s ochtends of ’s avonds ongetwijfeld wat extra tijd in de badkamer. Heb je kinderen die je maar niet met rust laten? Vraag dan aan je partner om zich even over hen te ontfermen terwijl jij een momentje voor jezelf neemt.

Uiteraard is het mogelijk om een kant-en-klaar masker te kopen als je tijd wil besparen of liever niet zelf aan de slag gaat. Een bezoekje aan de supermarkt, biowinkel of drogist volstaat om te zien dat er keuze te over is. Maar als je de heks in jezelf even de vrije loop wil laten, is het wel zo leuk om je eigen smeersel in elkaar te draaien. Moeilijk is het niet en je hebt meteen een activiteit om je gedachten te verzetten. Bovendien weet je zo precies wat je op je huid smeert en dat is natuurlijk ook mooi meegenomen. Deze recepten zijn zo klaar en geven je velletje ongetwijfeld een opkikker!

Vochtinbrengend masker

Ingrediënten

¼ banaan

¼ avocado

1 koffielepel vloeibare honing

2 eetlepels yoghurt

Prak de banaan en de avocado. Voeg vervolgens de honing en de yoghurt toe tot je een min of meer glad mengsel verkrijgt. Smeer op je snoet en laat het geheel een kwartiertje zitten vooraleer je het eraf haalt. Het voordeel van dit masker? Het vormt hét ideale excuus om nog eens een avocado (of twee) in huis te halen en een lekkere lunch voor jezelf te bereiden.

Kalmerend masker

Ingrediënten

3 eetlepels gemalen havermout

3 eetlepels melk

3 eetlepels water

1 eetlepel honing

Als je de ingrediëntenlijst van dit smeersel bekijkt, lijkt het wel alsof je op het punt staat om havermoutpap voor jezelf te maken. Niets is echter minder waar, al doet ook de bereidingswijze er sterk aan denken. Doe alle ingrediënten bij elkaar in een pannetje en verwarm zachtjes tot je een echte pap verkrijgt. Laat dit even afkoelen en smeer het vervolgens op je gelaat – controleer op voorhand uiteraard wel de temperatuur. Laat 15 minuten uitharden en klaar is Kees!

Egaliserend masker

Ingrediënten

1 eiwit

1 eetlepel honing

Enkele druppels citroensap

Heb je last van mee-eters op je neus en kin door het mondmasker dat je de hele dag draagt? Dit brouwsel is ideaal om je huid te egaliseren. Mix alles door elkaar in een potje en breng aan met een penseel om te voorkomen dat je er een kliederboel van maakt. Wanneer het goedje is opgedroogd kan je het zachtjes van je gelaat trekken en blijf je achter met een egalere huid.

Exfoliërend masker

Ingrediënten

2 eetlepels kokosolie

4 eetlepels gemalen koffie

4 eetlepels suiker

Een snufje kaneel

Koffie is een echte life saver, zowel om je ochtendhumeur tegen te gaan als voor je huid. Of je nu wel of niet gelooft in de kracht van cafeïne voor je velletje, één ding is zeker, dit masker zal je gelaat sowieso een lekkere scrubbeurt geven. Smelt de kokosolie op een laag vuur zodat hij vloeibaar wordt en voeg de andere ingrediënten toe. Breng aan met cirkelvormige bewegingen en masseer het masker ook in je huid wanneer je het er na twintig minuten weer afhaalt.

Oppeppend masker

Ingrediënten

1 zakje groene thee

1 eetlepel honing

Veel heb je voor dit mengsel niet nodig, maar dat betekent niet dat het niet goed is voor je huid. Integendeel. Groene thee zit bomvol antioxydanten en wordt dan ook veelvuldig gebruikt in kant-en-klare crèmes. Het goedje zorgt ervoor dat je huid egaler wordt en helpt tegen mee-eters. Wil je er zelf mee aan de slag, dan volstaat het om een zakje groene thee even in kokend water te laten trekken alvorens je het opensnijdt. Meng de blaadjes vervolgens met een eetlepel honing zodat je een papje bekomt en laat een kwartiertje inwerken op je huid.