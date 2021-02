DING DONG: vader demonstreert waarom je een confettikanon nooit ondersteboven mag houden (video)

Gender reveals: de trend van de afgelopen jaren lijkt even vaak fout als goed te gaan, met een soms fatale afloop. In het geval van aanstaande moeder Gemma Bayliffe Newby en haar vriend waren de gevolgen van een mislukte onthulling niet zó rampzalig, maar ook niet geheel onschuldig. Na een onzachte ontmoeting met het confettikanon is het nog maar de vraag of de vader hierna nog voor nieuw nageslacht kan zorgen.

‘Hoe fout kan een gender reveal gaan?’, beschrijft de Britse aanstaande moeder Gemma Bayliffe Newby het filmpje dat ze op YouTube postte. In onderstaande beelden gaat dan ook echt van alles fout. De vader zou het confettikanon afschieten – met roze of blauwe papiersnippers -, waarna het zusje in wording de ballonnen in de gepaste kleur overhandigd zou krijgen: dat was de bedoeling. Eerst zien we echter hoe papa het confettikanon maar niet openkrijgt, waarop mama de blauwe ballonnen te vroeg aan hun dochtertje overhandigt.

Maar de échte flater moet dan nog komen: wanneer papa dan toch heeft uitgevogeld hoe het kanon werkt, schiet het de verkeerde kant op – jawel: recht in z’n kindergeld. Het resultaat is een van de pijn op de grond rollende vader en een uitbundig schaterende dochter. Tot die laatste beseft dat ze helemáál geen broertje wou en in huilen uitbarst. Deze homevideo wordt later vast een klassieker op familiefeesten