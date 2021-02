In dit jaar kunnen we volledig online stemmen

Voor 2034 zullen we in België bij verkiezingen niet volledig online kunnen stemmen. Dat blijkt uit een onderzoek van een consortium van universiteiten in opdracht van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Volgens de onderzoekers zijn de veiligheid en de transparantie van een onlinestembusgang nog onvoldoende gegarandeerd.

“Als onze overheid daar tegen 2034 verandering in wil brengen, moet ze nu al voorbereidingen treffen, klinkt het. Eerst moet de kieswet, die onlinestemmen verhindert, worden aangepast. Daarnaast moet volop in de digitale infrastructuur worden geïnvesteerd. De regering moet zich ook van een voldoende groot draagvlak bij de bevolking verzekeren.

Pilootproject

Op aanraden van de onderzoekers zal minister Verlinden, die ook bevoegd is voor Democratische Vernieuwing, een pilootproject opzetten tegen 2024. Dat jaar vinden lokale, Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats.

Bij de digitalisering van het stemproces denkt Verlinden in de eerste plaats aan Belgen die in het buitenland wonen.”Zij zijn al vertrouwd met stemmen op afstand en zullen dat in 2024 al online kunnen doen. Maar we kunnen ook Belgen in het binnenland betrekken’, zegt de minister. ’Daarna zullen we gaandeweg overschakelen op onlinestemmen.”

Opkomstplicht

Onlinestemmen komt tegemoet aan de behoeften van bepaalde groepen, zoals mensen die moeilijk te been zijn. Het zou jongere generaties, die opgegroeid zijn in het digitale tijdperk, warm moeten maken voor verkiezingen – en zo de opkomst verhogen. Dat kan een effect hebben bij toekomstige gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor de Vlaamse regering-Jambon de opkomstplicht heeft afgeschaft.

Voor de overheid zit er een kostenbesparing in. De rompslomp die fysiek stemmen geeft, zal verdwijnen. Bovendien kan de digitale infrastructuur voor onlineverkiezingen ook dienstdoen voor referenda of andere vormen van directe democratie.