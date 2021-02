Delphine Lecompte: “Sommige mensen willen me monddood maken. Dat is kwaadaardig”

Dichteres Delphine Lecompte houdt ervan om in haar teksten de grenzen op te zoeken, maar dat wordt haar niet altijd door iedereen in dank afgenomen. “Er zijn mensen die naar Humo mailen en zeggen dat ik geen platform meer mag hebben”, klinkt het.

Delphine Lecompte is al jaar en dag dichteres, maar ze werd pas bekend bij het grote publiek door haar deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Intussen heeft de 43-jarige schrijfster het in columns opgenomen voor Bart De Pauw én vroeg ze zich af wat er verkeerd is aan het feit dat Marilyn Manson een verkrachtingskamer heeft. Dat werd niet door iedereen geapprecieerd. “Mijn schrijfsels liggen sinds ‘De Slimste Mens’ meer onder de loep en mijn opiniestukken springen natuurlijk ook meer in het oog. Ik zoek de controverse op, ik gooi heel graag de knuppel in het hoenderhok. Ik moet daar niet over liegen, ik schoffeer graag”, vertelde ze dinsdagavond in ‘De Afspraak’.

Pleiten voor mildheid en nuancering

Haar teksten zijn doorspekt van stilistische krullen en humor, maar in het geval van Bart De Pauw was het toch ook een beetje menens. “Daarin heb ik vooral gepleit voor mildheid en nuancering en ook omdat hij buitenproportioneel gestraft wordt. Ik weet niet of dat nodig is. Sommigen zeggen dat ik mijn mond moet houden omdat ik geen dossierkennis heb, maar de mensen die hem aanvallen, hebben evenmin dossierkennis en die mogen dan wel hun mening geven. (…) Er wordt mij verweten dat ik seksueel geweld zou goedpraten of het zou minimaliseren, maar dat doe ik niet. (…) Ik kan mededogen hebben met de slachtoffers en tegelijkertijd vinden dat Bart De Pauw te hard wordt aangepakt”, klinkt het.

Verkrachtingskamer

Over de Amerikaanse rockster Marilyn Manson (52), die beschuldigd wordt van seksueel misbruik en intimidatie, schreef ze dan weer het volgende: “Blijkbaar heeft de brave schlemielige ietwat naïeve kermisvampierman een ‘verkrachtingskamer’. En dan?”. Hoewel heel wat mensen zich in hun koffie verslikten toen ze dat lazen, had Lecompte ook daar een uitleg voor. “Als zou blijken dat Marilyn Manson werkelijk een seksueel roofdier is die meisjes heeft gedrogeerd en meegesleurd naar een verkrachtingskamer, dan kan ik mij daar alleen maar met afschuw en ontzetting over uitspreken. Maar als je nu met je geliefde in overeenstemming een onderwerpingsfantasie wil beleven, dan is dat je goed recht, hé. (…) Ik vind het gewoon belachelijk om de klemtoon te leggen op het feit dat hij zoveel schmink draagt en er zo afgrijselijk uitziet, dus dan moet hij wel een monster zijn. Dat is compleet belachelijk”, vertelt ze.

Bloeddorstige twittermeute

Vroeger waren haar teksten vaak even uitdagend, maar viel dat minder hard op. Sinds haar deelname in ‘De Slimste Mens’ krijgt ze plots veel meer bagger over zich heen. “Ik zat vroeger blijkbaar in een geprivilegieerde bubbel en nu ontmoet ik die bloeddorstige, schuimbekkende twittermeute die niet diezelfde beschaafdheid aan de dag legt. Er zijn zelfs mensen die naar Humo mailen en zeggen dat ik geen platform meer mag hebben, dat ik gecanceld moet worden, dat ik monddood gemaakt moet worden. Dat is kwaadaardig en zelfs fascistisch”, besluit ze.