OMG! Klaasje verlaat K3: “Ik gun iemand anders mijn plaatsje”

Klaasje Meijer heeft besloten om uit K3 te stappen. Dat maakte ze bekend tijdens een persconferentie van Studio 100.

De 25-jarige zangeres was 5 jaar lid van de populaire meidengroep, maar vindt dat het tijd is voor iets nieuws. “Na meer dan 5 prachtige jaren heb ik besloten om afscheid te nemen van K3. Het is een enorme stap, maar voor mij een heldere en doordachte beslissing waarin ik gesteund word door het team van Studio 100 en alle mensen die dicht bij mij staan. Allereerst wil ik aan jullie, de fans, mijn grote dankbaarheid uitspreken voor meer dan 5 jaar K3. De dansende en zingende kinderen tijdens onze shows, de duizenden tekeningen, cadeautjes, brieven en mooie verhalen heb ik allemaal in mijn hart gesloten. Het is met geen pen te beschrijven hoe overweldigend en bijzonder het is om invulling te mogen geven aan K3. De K3-shows, het dansen, zingen, presenteren en acteren… Het is alles wat ik het liefste doe.”

Horizon verbreden

“Daarnaast ben ik Hanne en Marthe en het geweldige team van Studio 100 enorm dankbaar voor alle ervaringen en momenten die ik in de afgelopen jaren met hen heb mogen delen en ik zal deze de rest van mijn leven met me meedragen. Het K3-leven is fantastisch, al voel ik dat het nu tijd is om mijn vleugels uit te slaan. Ik gun iemand anders mijn plaatsje binnen K3 en wil zelf op een andere manier invulling geven aan mijn leven. Zoals er voor alles een begin en een eind is, zo is nu voor mij het moment gekomen om verder te kijken en mijn horizon te verbreden. Ik ga Hanne en Marthe enorm missen”, vertelt ze.

Begrip

Hanne en Marthe steunen haar beslissing volledig. “Er is dankbaarheid voor de mooie tijd samen en we hebben ook zin in de toekomst. De toekomst is heel rooskleurig, zowel voor Klaasje als voor K3”, klinkt het onder meer.

Opvolger mag ook een jongen zijn

Klaasje vertrekt niet meteen. De plannen die dit jaar nog op de agenda staan, waaronder een grote tournee en een K3-film, zal ze afwerken. Studio 100 gaat intussen wel op zoek naar vervanging. “Wij gaan op zoek naar een opvolgster voor Klaasje OF een opvolger. Het kan dus ook een jongen zijn. Iedereen die ouder is dan 18 jaar, goed kan zingen en dansen, en zich geroepen voelt om de plaats van Klaasje in te nemen, kan zich aanmelden”, aldus Gert Verhulst.