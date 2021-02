BIZAR. Koop eens 4 kilo kakkerlakken voor de stokstaartjes van ZOO Antwerpen

Goed nieuws voor de Belgische dierenparken. Vorige week werd namelijk aangekondigd dat ze vanaf 13 februari opnieuw de deuren mogen openen. Na een lange sluitingsperiode waarin de parken geen inkomsten hadden, is dat een meer dan welgekomen nieuwtje.

Dierenparken hebben in tijden van sluiting namelijk bijna net zo veel uitgaves dan anders, maar een heleboel minder inkomsten. In de ZOO Antwerpen en Planckendael samen zitten zo’n 8.500 dieren, wat gelijkstaat aan 900.000 euro aan voedsel. Geld dat zonder bezoekers rechtstreeks van de spaarrekening gaat.

Sla, aardbeien of kool

Om te vermijden dat de dierenparken in de toekomst geen geld meer over hebben om de nodige investeringen te doen, worden sympathisanten uitgenodigd om een gift te doen. En die giften zijn erg concreet. Zo kan je namelijk 4 kilo kakkerlakken voor de stokstaartjes kopen voor 120 euro of 10 kroppen sla voor de giraffen voor 10 euro. Uiteraard is het ook mogelijk om een vrije gift te doen als je niemand wil voortrekken. Ook nu de parken weer opengaan kan je je steentje bijdragen via de site van ZOOsamen.