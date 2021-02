JOEPIE! Deze mutualiteit bindt strijd tegen menstruatiearmoede aan met gratis menstruatiecup

De Liberale Mutualiteit gaat gratis menstruatiecups uitdelen aan al haar vrouwelijke leden tussen 14 en 25 jaar. Met de campagne ‘What the cup?!’ wil de mutualiteit de strijd aanbinden met menstruatiearmoede, kondigde ze aan op een persconferentie.

Het idee ontstond nadat de mutualiteit het Caritas-rapport van november 2020 onder ogen kreeg. Daaruit bleek dat 1 op de 8 meisjes tussen 12 en 25 jaar in menstruatiearmoede leeft en 5% van de meisjes zelfs al spijbelde door een gebrekkige toegang tot menstruatieproducten.

What the cup?!

“Confronterende cijfers”, vindt de Liberale Mutualiteit, die gratis menstruatiecups gaat uitdelen aan alle vrouwelijke leden tussen 14 en 25 jaar onder de noemer ‘What the cup?!’. Andere leden en niet-leden kunnen de cup aankopen via de mutualiteit. Met die campagne wil het ziekenfonds enerzijds een duurzaam en voordelig alternatief promoten en anderzijds het taboe op menstruatie de wereld uit helpen.

“De Liberale Mutualiteit vindt dat iedere vrouw zorgeloos moet kunnen menstrueren”, zegt Eline Bruneel, woordvoerster van de mutualiteit. Een 30-tal Belgische influencers zal de actie mee ondersteunen.

Goedkoop en duurzaam

Momenteel gebruikt slechts 8% van de jonge vrouwen in Vlaanderen een menstruatiecup. Toch heeft die enkele voordelen ten opzichte van een tampon of maandverband, klinkt het. “De menstruatiecup is eenvoudig in het gebruik en wordt niet gevoeld. Daarnaast is het grote voordeel dat de cup herbruikbaar is en daarom zorgt voor minder kosten en minder afval”, duidt Victoria Bracke, assistent gynaecologie aan het AZ Sint-Lucas. In tegenstelling tot maandverband of tampons kan één cup ruim 5 jaar meegaan.

Meer informatie over de campagne is terug te vinden op de website www.whatthecup.be.