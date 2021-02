Goedele Liekens hoopvol over kankerbehandeling: “Jullie zijn nog niet van mij af”

Goedele Liekens heeft een update gegeven over de huidkanker die bij haar een tijdje geleden vastgesteld werd. Ze is hoopvol, maar heeft wel veel last van bijwerkingen door de kankerbehandeling.

Begin november deelde de 57-jarige presentatrice mee dat ze huidkanker heeft. Ze wist dat al langer, maar ze vond het toch belangrijk om dat bekend te maken. Intussen volgt Goedele een doelgerichte chemotherapie in poedervorm. “Ik heb daar wel heel wat bijwerkingen van, maar die zijn niet levensbedreigend. De meest vervelende bijwerking is de gigantische vermoeidheid. Ik ben soms zo kortademig dat ik halverwege de trap moet stoppen. En ja, jullie kennen mij, ik ben een stuiterbal. Stilzitten is niet mijn beste eigenschap, maar het is heel raar hoe je lichaam je daartoe dwingt. Daarnaast heb ik ook last van misselijkheid en koortsopstoten. Kortom, van alles een klein beetje, maar het lijkt wel alsof alles went. Je moet je daarbij letterlijk neerleggen”, vertelde ze vanmorgen op Joe.

Op tijd laten controleren

Goedele benadrukt hoe belangrijk het is om opvallende huidvlekjes te laten nakijken. “Het begint bij een huidvlekje, maar dan hebben ze vastgesteld dat die uitgezaaid was in mijn klieren. Als je rare huidvlekjes hebt en die verkleuren of krijgen een rare vorm, moet je die tijdig laten controleren. Het is door ze te lang te laten zitten dat ze in je huid kunnen binnendringen. Huidkanker is nog altijd de meest dodelijke van de kankers. Johny Voners had ook huidkanker. Maar zo ver gaat het bij niet komen, jullie zijn nog niet van mij af, maak je geen zorgen”, besluit ze.