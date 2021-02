Wanneer moet je je tandenborstel nu écht weggooien?

Van kleins af aan leren we hoe belangrijk het is om tweemaal per dag onze tanden te poetsen. Sommige mensen zweren zelfs bij drie keer, maar daar moet je zelf over beslissen. Veel heb je niet nodig voor dit dagelijkse klusje, maar toch is het belangrijk om de juiste tools te gebruiken.

Uiteraard heb je tandpasta nodig. Iedereen heeft zo zijn eigen favoriet en als je bezig bent met het milieu, zijn er tegenwoordig ook een heleboel tandpastatabletten waar je uit kan kiezen. Die gebruiken minder verpakking en zijn dus beter voor het milieu.

Rare haartjes

Daarnaast is een goede tandenborstel uiteraard onmisbaar. Ook hier heb je keuze te over. Elektrisch of niet, van plastic of bamboe, met verwisselbare opzetstukjes of niet… Het is helemaal aan jou. Maar één ding is zeker: regelmatig van tandenborstel wisselen is belangrijk om je tanden gezond te houden. Staan de haartjes van jouw exemplaar alle kanten op, dan is dat alvast een eerste indicator dat je tandenborstel aan vervanging toe is. En bereikt je borstel de gezegende leeftijd van drie maanden? Dan is het tijd om hem weg te gooien en in te ruilen voor een ander exemplaar.

Nu we allemaal in de ban zijn van het coronavirus is het wellicht ook slim om aan te geven dat als je ziek bent geweest, je daarna beter van tandenborstel wisselt. Je immuunsysteem is op dat moment namelijk wat verzwakt, waardoor je lichaam extra gevoelig is voor de bacteriën die aanwezig zijn op de borstel. Baat het niet, dan schaadt het niet=