Zo kan je zien dat je relatie het niet gaat redden

Op een bepaald moment sneuvelt zowat een derde van de huwelijken en meer dan de helft van alle relaties. De wetenschap heeft getracht voorspellende indicatoren vast te stellen voor het al dan niet slagen van een relatie en komt tot een opmerkelijke bevinding: te close zijn aan het begin van de relatie voorspelt weinig goeds.

De studie volgde gedurende 13 jaar 168 stellen om te ontdekken welke signalen echtscheiding voorspellen en welke signalen duiden op een gezond, langdurig huwelijk. “De koppels die na meer dan zeven jaar huwelijk uit elkaar gingen, waren als pasgetrouwd stel extreem aanhankelijk. Ze toonden bijna een derde meer affectie dan de mensen die na vele jaren nog steeds gelukkig getrouwd waren”, schrijven de onderzoekers.

Liefde maakt blind

Wanneer koppels aan het begin hevig verliefd zijn, zien ze alleen maar de positieve kanten. Later als de verliefdheid minder wordt, blijken ze veel minder goed bij elkaar te passen dan ze in het begin dachten.

“Over-the-top emoties (en hun fysieke expressie) zijn moeilijk vol te houden. Dit soort gedrag komt het meest voor tijdens de huwelijksreis, wat een kortstondige fase is van drie tot negen maanden”, bevestigt relatiedeskundigde Susan Winter aan The Independent.

Een duidelijk signaal dat de relatie het niet zal redden is een gebrek aan inzet en waardering. “Ook routine kan een gevaar vormen”, aldus Winter. “Wanneer een relatie een sleur wordt in plaats van een doorlopend avontuur is dat een slecht teken. Dat is het moment waarop we niets meer toevoegen aan de relatie en elkaar voor lief nemen.”