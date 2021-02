NMBS automatiseert verkoop tickets verder

De NMBS gaat in 44 stations de loketten sluiten. Dat heeft het spoorbedrijf bekendgemaakt. In 37 andere stations wordt er geknipt in de openingsuren.

Reizigers kloppen steeds minder aan bij het loket om een vervoersbewijs te kopen. In 2020 waren loketten nog goed voor amper 20 procent van de verkoop. Een treinticket wordt steeds vaker aan een automaat of digitaal gekocht. Ter vergelijking: in 2015 waren loketten nog goed voor meer dan de helft (54 procent) van de verkoop.

In 2021 verdwijnen in 44 stations loketten. Het gaat om stations waar nog amper mensen naar het loket komen. De NMBS telt een 70-tal stations die 60 tot 92 procent van de tijd niet actief zijn. Dat maakt dat de kost om een ticket aan te maken er hoger uitvalt dan de prijs van het ticket, klinkt het.

Overgangsperiode

Er is een overgangsperiode gepland van 1 maart tot eind 2021. In die periode zullen de loketten nog twee of drie dagen per week open blijven. Vanaf maart zullen in die stations stewards mensen helpen bij de aankoop van een ticket bij de automaten. Het onthaal in de stations blijft overigens verzekerd, aldus de NMBS.

De NMBS gaat ook in 37 andere stations vanaf 1 maart de openingsuren afstemmen op de drukste momenten van de dag.

Dat maakt dat het aantal stations met een loket vermindert tot 91, op ruim 550 stations en stopplaatsen.

Overzicht

Het gaat om de 44 volgende stations waar de loketten dus tegen eind 2021 worden gesloten: Ans, Bertrix, Beveren-Waas, Binche, Châtelet, De Pinte, Diksmuide, Gouvy, Harelbeke, Heide, Heist, Jambes, Jette, Jurbeke, Kontich-Lint, Lede, Lesse, Leuze, Liedekerke, Luttre, Marbehan, Marchienne-au-Pont, Mariembourg, Mechelen-Nekkerspoel, Menen, Ninove, Opwijk, Peruwelz, Poperinge, Rixensart, Rochefort-Jemelle, Ronse, Saint-Ghislain, Silly, Sint-Genesius-Rode, Terhulpen, Ternat, Tielt, Torhout, Veurne, Virton, Waterloo, Waver en Zaventem.