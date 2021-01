Billie Eilish spreekt openlijk over de relatie met haar lichaam: “Ik hongerde mezelf uit”

In een interview met het Amerikaanse magazine Vanity Fair heeft Billie Eilish opnieuw openlijk gesproken over de relatie met haar lichaam. Ze vertelt hoe ze als jonge tiener worstelde met haar zelfbeeld. Haar onzekerheden blijken nu ook de reden voor de welgekende baggy kleding waarin ze haar lichaam verhult.

In Vanity Fair heeft de 19-jarige zangers Billie Eilish opnieuw gesproken over de worstelingen met haar lichaam en zelfbeeld. Ze vertelt hoe ze jaren onzeker was over haar uiterlijk en verklaart dat dát ook de oorzaak van haar baggy kledingstijl is.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Vanity Fair (@vanityfair)

Bodyshaming

Terwijl we van de zangeres gewend zijn dat ze zich in verhullende kledij op straat begeeft, verscheen Eilish eind vorig jaar gekleed in een topje en short in het openbaar. Haar lichaam was hierdoor duidelijk zichtbaar, een beeld dat de buitenwereld nog nooit eerder zag. Dat zorgde voor veel geschokte en – helaas – ook negatieve reacties. “Op tien maanden tijd heeft Billie Eilish het lichaam van een 30-jarige moeder die te veel wijn drink ontwikkeld”, tweette iemand.

in 10 months Billie Eilish has developed a mid-30’s wine mom body. pic.twitter.com/pMRFdZZ7mE — GamesNosh (@GamesNosh) October 13, 2020

Tijdens het interview met Vanity Fair ging Eilish voor het eerst dieper in op dat incident. “Mensen dachten dat ik enorm veel was bijgekomen toen, maar zo zag mijn lichaam er altijd al uit. De buitenwereld had dat gewoon nog nooit gezien.” Ze geeft ook aan dat ze zichzelf ooit sneed omwille van haar laag zelfbeeld en vertelt dat ze wijde kledij begon te dragen om haar lichaam te verhullen.

Dieetpillen

Naar eigen zeggen had de zangeres als jonge tiener een verschrikkelijke relatie met haar lijf. “Ik at niet, ik hongerde mezelf echt uit.” Op 12-jarige leeftijd nam ze dieetpillen in een poging tot gewicht te verliezen, maar dat dat resulteerde in bedplassen. “Ik was toen twaalf, het was echt gekkenwerk”, zei ze daarover.

Body positivity

Bij Studio Brussel benadrukte body positivity-experte Sabine Peeters hoe belangrijk het is dat een ster als Billie Eilish openlijk over haar onzekerheden spreekt. “Ze praat over mentale gezondheid en over hoe het leven echt is als tiener en als puber. Het is heel herkenbaar en dat hebben jongeren nodig. Dat ze erkend worden in wat ze voelen.”