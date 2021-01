Annelien Coorevits beledigd door ‘Temptation’-Melissa: “Je bent een gemeen wijf!” (video)

Melissa en Gianni hebben bij ‘FawryNotSawry’ teruggeblikt op hun opmerkelijke passage in ‘Temptation Island’. Tijdens dat interview werd ook Annelien Coorevits erbij gehaald via de telefoon. En die confrontatie was nogal stevig…

Herinner je je het Nederlandse koppel Melissa en Gianni nog uit de meest recente editie van ‘Temptation Island’? Zij waren diegenen die betrapt werden met een smartphone en dus vervroegd het eiland moesten verlaten.

In een interview met ‘Temptation’-kenner ‘FawryNotSawry’ zijn Melissa en Gianni niet mals voor de 34-jarige presentatrice. “Annelien is zó gemeen. Als de camera aangaat, is ze superlief tegen je. En gaat de camera uit, dan is het gelijk iets van: ‘jullie zijn minder dan ik’”, klinkt het.

Niet het favoriete koppel

Daarop belt Fawry naar Annelien in een poging om het uit te klaren, maar de sfeer wordt er niet gezelliger op. Op het feit dat Melissa zei dat Annelien op de set niet altijd even aardig is, antwoordt ze: “Dat hangt ervan af van wie je dat hoort, hé. Ik denk ook niet dat Melissa en Gianni het favoriete koppel waren aangezien ze zich niet aan de regels hielden. Het is niet fijn om met zo’n mensen te werken”, klinkt het.

“Maar het is ook niet fijn om met jullie te praten”, snauwt Melissa. “Je gaat er wel echt vijandig in. Als je je niet aan de regels houdt, dan weet je dat het mis kan gaan”, reageert een verbaasde Annelien. “Ik vind haar gewoon een gemeen k*twijf. Meer heb ik niet te zeggen”, gaat Melissa tekeer. “Oké, dat mag jij vinden. Dat is helemaal goed. Dat vinden vast meer mensen, hé”, besluit ze.