Amerikaanse farmaceut heeft veelbelovende coronabehandeling: hospitalisaties met 70 procent gedaald

Een combinatie van twee synthetische antilichamen van de Amerikaanse farmagroep Eli Lilly tegen COVID-19 heeft gezorgd voor een daling met 70 procent van de ziekenhuisopnames en overlijdens bij hoogrisicopatiënten die recentelijk positief getest hebben op de ziekte. Dat heeft het bedrijf dinsdag gemeld. De trage toediening van de cocktail vormt wel nog een probleem.

“Bamlanivimab en Etesevimab hebben, samen, het potentieel om een belangrijke behandeling te zijn, die op significante wijze de ziekenhuisopnames en overlijdens bij hoogrisicopatiënten met COVID-19 vermindert”, aldus Daniel Skovronsky, de wetenschappelijk verantwoordelijke van de groep. Het gaat om twee in een labo gefabriceerde antilichamen die het menselijke immuunsysteem moet nabootsen. De behandeling is vooral gericht op ouderen en hoogrisicopatiënten.

Eli Lilly kreeg eind vorig jaar een noodvergunning van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA om het medicijn Bamlanivimab te gebruiken. Volgens Skovronsky werkt het enkele medicijn evengoed als de huidig geteste combinatie van de twee medicijnen, maar willen ze toch overschakelen op de combinatie eens die goedgekeurd wordt door de FDA. De cocktail zal waarschijnlijk effectiever blijven dan één medicijn op zich omdat het virus zodanig evolueert, zei Skovronsky dinsdag. In de toekomst kan nog een synthetisch antilichaam worden toegevoegd om de cocktail nog effectiever te maken.

Kortere hersteltijd, maar trage behandeling

De resultaten wijzen erop dat de fase 3-studie, waaraan 1.035 mensen deelnamen, haar belangrijkste doelstelling gehaald heeft. De ziekenhuisopnames bij wie de behandeling kreeg daalden met 70 procent tegenover wie enkel een placebo kreeg toegediend. Het aantal overlijdens daalde van 8 bij een placebo naar 0 bij de behandeling. Ook de secundaire doelstellingen, namelijk de virale lading bij patiënten en hun hersteltijd verminderen, werden gehaald.

Skovronsky hoopt dat deze resultaten artsen kunnen overtuigen om de behandeling voor te schrijven. Sommigen vonden namelijk dat het medicijn nog te weinig wetenschappelijk bewijs had. De Amerikaanse overheid kocht wel al honderdduizenden dosissen van het product, maar toch blijven er veel op de plank liggen. De behandeling is immers enkel effectief als die wordt toegediend in een vroege fase van de ziekte. Eens een coronapatiënt in het ziekenhuis ligt, baat het niet meer. Dat de synthetische antilichamen via een traag infuus worden toegediend – en niet via een snelle injectie – bemoeilijkt de zaak. In tijden waarin ziekenhuizen overrompeld worden, is daar vaak de tijd niet voor. Eli Lilly heeft daarom beloofd om het proces drastisch te versnellen.