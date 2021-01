Zoom-in: 1819, HET nummer voor Brusselse ondernemers

De dienst 1819 van hub.brussels bestaat intussen elf jaar. En nog elk jaar informeert en oriënteert zijn team van adviseurs gratis duizenden Brusselse ondernemers.

De dienst 1819 ontstond in 2010 met als doel om iedereen die in Brussel onderneemt of wil ondernemen toegang te geven tot kwaliteitsvolle informatie. De gratis dienst is in de loop der jaren stevig gegroeid. Vandaag bestaat het team uit 19 mensen, die in 2020 maar liefst 45.000 oproepen van ondernemers beantwoordden. Een groot deel daarvan ging over de over de steunmaatregelen voor ondernemers tijdens deze gezondheidscrisis, maar er waren ook heel wat vragen van ondernemers die een bedrijf wilden starten of hun project wilden ontwikkelen. Een bewijs dat de crisis de ondernemersgeest niet helemaal klein heeft gekregen!

Ten dienste van iedereen

De dienst 1819 staat open voor alle ondernemers die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook voor iedereen met zin om te ondernemen in Brussel. «We beantwoorden alle soorten vragen over het ondernemerschap. Dat gaat van vergunningen, toelatingen en financiering tot juridische kwesties en de stappen die nodig zijn om zich als zelfstandige te vestigen. Soms is het een heel vage vraag van iemand die een bedrijf wil opstarten maar geen idee heeft waar te beginnen. Maar we krijgen ook bestaande bedrijven aan de lijn met heel specifieke vragen over een subsidie», zegt Véronique Flammang, verantwoordelijke van 1819 bij hub.brussels.

Een antwoord op maat

Als informatie- en oriëntatiedienst speelt 1819 in op de behoeften van de ondernemer, zodat hij tijd wint en zijn projecten sneller kan uitvoeren. Aan de andere kant van de lijn beantwoordt een team van vijftien adviseurs alle vragen in het Frans, Nederlands en Engels. Sommigen zijn juristen, anderen hebben economie gestudeerd en de meesten hebben ervaring als ondernemer. Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze willen anderen helpen door te luisteren en de best mogelijke informatie te geven. «Iedereen krijgt een antwoord op maat. Gesprekken van een half uur of langer zijn geen uitzondering. Onze adviseurs nemen hun tijd om ondernemers uitgebreid te antwoorden en hen te waarschuwen voor de mogelijke valkuilen «, legt Véronique Flammang uit.

Naast telefonische hulp en oriëntatie organiseert 1819 ook heel wat gratis activiteiten om ondernemers te informeren, zoals online seminaries, thematische workshops en informatiesessies. Ook de website 1819.brussels wordt regelmatig geüpdate en staat boordevol nuttige informatie.

Meer info vind je op www.1819.brussels of via het nummer 1819.