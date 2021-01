Brusselse kmo’s herpakken zich het snelst

Gemiddeld plant meer dan één op vijf Belgische kmo’s (22,7%) personeel aan te werven in de komende maanden. Die trend gaat ongeveer gelijk op voor Vlaanderen en Wallonië. Enkel de Brusselse kmo’s zijn meer optimistisch en raken bijna op het pre-corona niveau. Toch is er nog geen reden tot victorie: de ontslagintentie is niet gedaald, maar ook niet gestegen. Wel duiden de plannen tot eind volgend jaar op een licht herstel. Dat weet de tewerkstellingsenquête van HR-dienstenverlener SD Worx te vertellen.

Het optimisme is het grootst bij kmo’s uit Brussel. Eén op drie Brusselse kmo’s (33,9%) wil opnieuw aanwerven. Hiermee zitten ze bijna op hetzelfde niveau als pre-corona. In Vlaanderen (22,0%) en Wallonië (19,2%) blijft dit beperkt tot bijna de helft van de cijfers voor corona.

«De impact van de coronacrisis is nog volop voelbaar, hoewel de aanwervingsplannen al beter zijn dan in het dieptepunt van april 2020. Er is in september opnieuw een verbetering ten opzichte van juni dit jaar, vooral in Brussel (33,9%), Oost-Vlaanderen (27,2%) en Vlaams-Brabant (25,7%). Deze is het meest merkbaar bij de grotere bedrijven. De aanwervingen betreffen steeds vaker vervangingen (i.p.v. uitbreidingen) en evolueren in de richting van tijdelijk werk», weet Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx.

Grote kmo’s plannen het meest aan te werven: maar liefst acht op de tien (82%) van de kmo’s met 50-249 werknemers in vergelijking met 12,6% van de kmo’s met minder dan 5 werknemers. Bij kmo’s met 5-19 werknemers stijgt dit naar gemiddeld 36,1%.

Vrees voor ontslag

Hoewel bedrijven opnieuw meer denken aan aanwerven, wilt dat niet zeggen dat er geen ontslagrondes meer zullen volgen. De ontslagintentie blijft gemiddeld genomen op 16%; dat is een verdubbeling sinds maart (van 8,5% naar 16%), maar hetzelfde percentage als in april en juni. Kleine kmo’s (met minder dan 5 werknemers) geven minder vaak aan personeel te moeten ontslaan in de komende maanden (13,6%) dan grotere kmo’s met 50-99 werknemers (30,9%). Wie denkt aan ontslag, is ook minder van plan om de ontslagen werknemer te vervangen (17,6% ten opzichte van 54% in maart).

«De ontslagintentie (16%) is niet verder gestegen maar nog steeds dubbel zo hoog als pre-corona. Ook het werkvolume schatten kmo’s nog niet in als pre-corona. Nog steeds voorziet één derde van de kmo’s een afname van de hoeveelheid werk, terwijl dit pre-corona beperkt bleef tot ongeveer één op de tien kmo’s», vertelt Rottiers.

Een meer rooskleurig 2021

Maar het is niet al kommer en kwel. «Als we verder proberen vooruit te blikken, naar eind 2021, dan verwacht ongeveer een kwart van de kmo’s (26,6%) een toename van hun tewerkstelling in 2021. Dit is een positieve evolutie ten opzichte van juni (17,8%), maar we zitten nog niet tot op het pre-coronaniveau.» Zes op tien (58%) verwacht een status quo, 16% voorspelt een afname; dit is het derde hoogste niveau in 10 jaar tijd.