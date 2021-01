WOW. Binnenkort proef je meer dan twintig soorten kroketten bij krokettenbar Chapeluur

Goed nieuws voor alle liefhebbers van wie de kerstkroketten nog maar net verteerd zijn: op 6 februari openen op de Groentemarkt in Gent de deuren van een echte krokettenbar. Bij Chapeluur zal je de keuze hebben uit meer dan twintig soorten ambachtelijke kroketten. Van de klassieker met kaas, tot zelf een variant met chocolade.

Vanaf zaterdag 6 februari is Gent een hotspot rijker. Dan openen op de Groentemarkt de deuren van Chapeluur, een echt krokettenwalhalla. Midden december begon Chapeluur met een webshop waar je diepvrieskroketten kon bestellen die thuis geleverd werden. Nu beginnen de uitbaters een echt restaurant met een take-awayservice. Als het binnenkort weer mag, zal je ook ter plekke kunnen tafelen.

Pizza, pita of tofu

Bij Chapeluur zal je de keuze hebben uit meer dan twintig verschillende soorten kroketten. De klassiekers met kaas of garnaal staan uiteraard op het menu, maar er zijn ook tal van speciale varianten verkrijgbaar, met bijvoorbeeld een vulling van pita, pizza of tofu. Je kan de kroketten uit het vuistje eten, maar je zal ook een salade, brood, frietjes of quinoa on the side kunnen bestellen. Voor zoetebekken staat er zelfs een variant met chocolade op het menu.