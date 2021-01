Opnieuw rellen in verschillende Nederlandse steden: “Bizar geweld en plunderingen”

In Nederland zijn er maandagavond op verschillende plaatsen opnieuw relletjes uitgebroken, uit onvrede met de strengere coronamaatregelen. Onder meer in Rotterdam, Amsterdam en in het Limburgse Geleen moest de politie ingrijpen. In andere steden werden personen gearresteerd die via sociale media opriepen tot geweld.

In onder meer Rotterdam hebben enkele honderden jongeren maandagavond de confrontatie met de politie gezocht. De groep bekogelde de aanwezige politie met stenen en vuurwerk, aldus een politiewoordvoerder. De mobiele eenheid kwam ter plaatse en heeft charges uitgevoerd om de straat leeg te vegen. Volgens de politie is een aantal personen opgepakt en werd het waterkanon ingezet. De jongeren richtten vernielingen aan en stichtten brandjes, stelt de politie. Er zijn onder meer bushokjes gesneuveld. Minstens één persoon raakte gewond.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft vanwege de onrust een noodbevel afgegeven voor bepaalde straten. Iedereen die zich in dat gebied bevindt dient zich «te verwijderen en verwijderd te houden». Het noodbevel geldt van maandagavond 20.00 uur tot 04.30 uur. Volgens de burgemeester geven de relschoppers in Rotterdam-Zuid gehoor aan oproepen op social media om «het ongenoegen kenbaar te maken tegen de coronamaatregelen en het creëren van chaos in Rotterdam».

Ook in het Limburgse Geleen moest de politie maandagavond ingrijpen toen grote groepen jongeren zich verzamelden om te gaan rellen. Op beelden op social media is te zien hoe de jongeren door de straten van de Limburgse stad rennen, op hun hielen gezeten door de politie. Ze staken vuurwerk af en er zouden vernielingen zijn aangericht. Volgens de politie verzamelden tussen de 100 en 150 jongeren. Al minstens één persoon werd opgepakt.

Geleens Burgemeester Hans Verheijen heeft een noodverordening afgekondigd. Dat maakt het voor de politie eenvoudiger om bij ongeregeldheden in te grijpen. De maatregel geldt tot en met 1 februari 2021.

In Amsterdam zijn ook veel jongeren op de been die uit zouden zijn op rellen. Ze gooien onder meer met vuurwerk. De politie is aanwezig, maar het kwam nog niet tot botsingen. Zeker acht relschoppers zijn er wel al gearresteerd.

De politie moest ook optreden in Amersfoort, waar zelfs een auto op zijn kant werd gezet. Enkele tientallen mensen zijn daar op straat. De politie is aanwezig om de situatie weer tot rust te brengen. In Zwolle zijn tussen de 150 en 200 mensen de staat opgegaan, twee personen werden er al gearresteerd.

In Noord-Holland heeft de politie vijf personen opgepakt voor het oproepen van geweld. Ze worden ervan verdacht oproepen te hebben geplaatst om te gaan rellen in onder meer Alkmaar, Purmerend en Hoorn. Ook in Zeeland werden zes personen opgepakt die via sociale media opriepen tot relletjes.

In Nederland ging de invoering van de avondklok dit weekend ook al gepaard met rellen in tal van steden. In Amsterdam heeft de politie zondag zeker 170 mensen opgepakt.