Deze 5 topfilms verdwijnen binnenkort van Netflix

Netflix voegde de afgelopen maand maar een beperkt aantal grote films van derden toe. De vrachtlading aan nieuwe content bestond vooral uit Originals. Nu gaan ze ook ferm snijden in het aanbod. Na deze week gaan deze 5 topfilms helemaal verdwijnen.

1. The Infiltrator

Voor fans van ‘Breaking Bad’ en misdaadfilms is ‘The Infiltrator’ een aanrader. Bryan Cranston speelt Robert Muzar, een undercoveragent die bankiers die geld witwasten voor drugsbazen als Pablo Escobar wist te ontmaskeren. Daarvoor moest hij echter eerst drugskartels zien te infiltreren. Een waargebeurd verhaal.

Verdwijnt op: 30 januari

2. Memento

Het aanbod van topfilms van derden op Netflix is op gestaag tempo aan het slinken, nu concurrenten stuk voor stuk met hun eigen streamingdiensten komen. Ook Christopher Nolans topper Memento gaat het veld ruimen. Guy Peace speelt een onderzoeker wiens geheugen ernstig is beschadigd na de moord op zijn vrouw. Hij wil wraak nemen, maar de dag doorkomen is al lastig. Aan de hand van foto’s, aantekeningen en tatoeages als geheugensteuntjes gaat hij te werk.

Verdwijnt op: 31 januari

3. Goodfellas

Ook een van de beste gangsterfilms ooit van Netflix gaat verdwijnen. Henry Hill begint als loopjongen in de maffia en krijgt al snel grotere klussen toegewezen. Een oude rot meemt hem onder zijn hoede, maar al snel komt Henry erachter dat hij zijn eigen boontjes zal moeten doppen in de verraderlijke wereld van de maffia. Met legendes Robert De Niro, Ray Liotta en Joe Pesci!

Verdwijnt op: 31 januari

4. The People vs. Larry Flint

In deze voor een Oscar genomineerde biopic verplaatst de pornograaf Larry Flynt zijn campagne over vrijheid van meningsuiting van stripclubs naar het hooggerechtshof. Woody Harrelson steelt de show als de ongeëvenaarde Larry Flint.

Verdwijnt op: 31 januari

5. Escape from Alcatraz

De beruchte gevangenis Alcatraz was notoir moeilijk om uit te ontsnappen; slechts een man speelde het klaar en daar is de thriller ‘Escape from Alcatraz’ met Clint Eastwood in de hoofdrol.

Verdwijnt op 31 januari