Dit baasje wist niet wat ze zag toen ze na een lange werkdag weer thuis kwam. Tate, haar puppy van zeven maanden oud, had in de tussentijd een ware ravage aangericht in de woonkamer. “Wat heb je met mijn huis gedaan? Wat is dit allemaal?”, klinkt het wat wanhopig in de video. Tate probeert zich zo onschuldig mogelijk te gedragen, maar weet maar al te goed wat hij heeft uitgestoken.