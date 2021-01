Wat zijn de verschillen tussen een huurauto en een leaseauto?

Als je op zoek bent naar een nieuwe auto dan kun je ervoor kiezen om zelf een model aan te schaffen. Hierbij kun je kiezen voor een geheel nieuwe auto, maar je zou ook voor een occasion kunnen kiezen. Dit is juist een tweedehands wagen, die daardoor normaal gesproken een stuk goedkoper zal zijn dan een gloednieuwe vierwieler. Toch is het niet altijd mogelijk om een auto zelf aan te schaffen. Mogelijk heb je bijvoorbeeld niet het geld op de bankrekening om zo’n dure aankoop te kunnen doen. Als je alsnog beslist over een auto moet beschikken dan zijn er andere mogelijkheden om hiervoor te zorgen. Een auto huren is hier een voorbeeld van. Daarnaast zou je ook een contract kunnen tekenen bij een leasemaatschappij. Ook dan zul je dus in een auto kunnen rijden. Tussen deze twee vormen zitten een paar grote verschillen, daarover kun je hieronder in dit artikel een stuk meer lezen.

Auto huren

Over het algemeen teken je bij het huren van een auto een contract met een korte looptijd. Hierbij kun je denken aan een contract van 1 dag, maar in sommige gevallen kun je de huurauto ook langer gebruiken. Meestal is de maximale duur van het contract 2 maanden. Een voordeel hiervan is dat je de auto per dag in kunt leveren. Helaas heeft het ook een nadeel. De kosten van een huurauto zijn namelijk een beetje hoger dan je over het algemeen zult moeten betalen voor je leaseauto. Een auto huren Amsterdam kan alsnog handig zijn in een paar verschillende situaties. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat naar het buitenland met het vliegtuig. Je eigen auto past immers niet in het vliegtuig, dus je kunt dan een auto huren op de bestemming van je reis. Ook als je eigen auto kapot is gegaan zou je even een auto kunnen huren totdat je in staat bent om een nieuw model aan te schaffen. Hierdoor ben je dus toch niet autoloos.

Auto leasen