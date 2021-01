Kat maakt vrouw de hele nacht wakker, maar volgers waarschuwen haar: “Dit is hoe ik ziekte ontdekte”

Acht uur slapen en nog steeds moe je bed uitkomen: het overkomt ons allemaal wel eens. Susie stond echter elke dàg vermoeid op. Radeloos installeerde ze een nachtcamera om te zien wat er zich tijdens haar slaap allemaal afspeelde. De schuldige van haar slaapprobleem bleek onschuldiger dan gedacht, maar volgens de kijkers probeert het dier haar iets zeggen.

“Ik ben zo moe ’s ochtends”, schrijft TikTok-account susieandmollie in het filmpje dat al duizenden keren bekeken is. “Ik wist dat er iets was wat me wakker maakte.” Om te ontdekken wat haar slaap telkens verstoorde, installeerde de vrouw een nachtcamera.Het is even schrikken wanneer je op de beelden plots een paar glimmende ogen ziet opdoemen. Maar wat er dan verschijnt, is geen monster, maar wel een schattige poes.

We zien hoe kat Ginger zich naast het hoofd van haar baasje zet en naar haar miauwt. Vervolgens tikt ze met haar pootje haar baasje aan, niet één keer, maar urenlang. Van 23.00 uur tot 03.00 uur ’s nachts port Ginger constant de schone slaapster half wakker. Geen wonder dus dat die vermoeid opstaat. Of is er misschien nog iets anders aan de hand?

Slaapapneu

“Ze vraagt om geaaid te worden”, zeggen sommige kijkers van het filmpje. Maar anderen vinden het minder onschuldig. Verschillende mensen stellen dat de vrouw misschien slaapapneu (een slaapstoornis waarbij je herhaaldelijk geen lucht krijgt) heeft, en dat de kat haar probeert wakker te maken. “Dit is hoe een van mijn vrienden ontdekte dat ze slaapapneu had. De kat maakte haar wakker telkens ze stopte met ademen”, luidt de meest gelikete reactie. “Snurk je? Heb je slaapapneu? Soms komen katten kijken of alles oké is als ze ongerust zijn”, beaamt iemand anders. Slaapapneu zorgt ook voor een verstoorde nachtrust, dus kat Ginger is mogelijk niet de enige slaapbederver.