Dit is waarom zoveel genodigden paars droegen bij de inauguratieceremonie van Joe Biden

Gisteren werd Joe Biden ingezworen als de 46ste president van de Verenigde Staten. Bij de inauguratieceremonie droegen Kamala Harris, Michelle Obama, Hillary Clinton en tal van andere genodigden een paarse outfit. En dat bleek geen toeval.

Één kleur viel op tijdens de inauguratieceremonie van Joe Biden gisteren: paars. Verschillende vrouwen – van vicepresident Kamala Harris over Hillary Clinton tot de voormalige First Lady Michelle Obama – kozen voor paarse tinten om de ceremonie bij te wonen. De kersverse First Lady Jill Biden droeg dinsdagavond een paarse outfit bij het eerbetoon aan de Reflecting Pool, het waterbassin aan het Lincoln Memorial.

De kleurkeuze was geen toeval. Paars – een mix van de Republikeinse kleur rood en de Democratische kleur blauw – werd lang beschouwd als een symbool van samenwerking. De tint verwijst ook naar de historische suffragettebeweging, de feministische beweging die aan het begin van de 20ste eeuw streed voor vrouwenrechten, en met name het vrouwenkiesrecht. Samen met wit en groen maakte paars de derde kleur uit van de vlag van de suffragettebeweging.

Vice President Harris wore PURPLE! 💜 pic.twitter.com/HY92yg18Hx — Schaffer the Darklord (@schafferthedark) January 20, 2021

It wasn’t a coincidence #TheColorPurple was the colour of the day. 💜 “#Purple has long been acknowledged as a bipartisan colour”. A mix of red and blue. And perhaps even a little hope for the new era. 🙏🏽#PurpleReign #InaugurationDay #Inauguration2021 #Inauguration pic.twitter.com/JRpMTrRIiJ — Twenty York Street (@20YS) January 21, 2021

Knipoog naar Shirley Chisholm

Hillary Clinton bevestigde dat ze paars droeg om een boodschap van eenheid uit te dragen. “Ik wist dat president Biden het thema eenheid zou aansnijden”, aldus Clinton in Amerikaanse media. “Als je rood en blauw, de kleuren die politieke verdeeldheid zaaien in ons land, combineert, krijg je paars. Ik wou een symbolische boodschap uitsturen van verbondenheid.”

Volgens CNN heeft de kleur paars nog een andere betekenis voor vicepresident Harris. Zij droeg het als een knipoog naar Shirley Chisholm, de eerste zwarte vrouw die een gooi deed naar het presidentschap in de Democratische partij, en de eerste zwarte vrouw die verkozen werd voor het Amerikaanse Congres. Chisholm droeg vaak paars in haar campagneflyers.