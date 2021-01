Scholen in Edegem en Kontich week gesloten na besmetting Britse variant

Basisschool OLFA Elsdonk in Edegem en het Sint-Jozefinstituut in Kontich moeten een week sluiten nadat er enkele besmettingen met de Britse variant van het coronavirus werden vastgesteld. Dat bevestigt de burgemeester van Kontich Bart Seldeslachts (N-VA), die benadrukt dat de besmetting in zijn gemeente buiten de school gebeurde. De leerlingen, het personeel en ook al hun gezinsleden moeten tien dagen in quarantaine gaan.

De beslissing werd gisterenavond gemaakt tijdens een spoedoverleg met experten van het UZA, het CLB, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de gemeentes Kontich en Edegem. In de basisschool in Edegem werd één besmetting vastgesteld. In de middelbare school in Kontich gaat het om twee besmettingen.

Leerlingen, personeel en gezinsleden in quarantaine

“We hebben de beslissing samen genomen, om de verspreiding van de Britse variant in de regio Antwerpen tegen te gaan”, zegt burgemeester Seldeslachts. “We beseffen dat deze maatregel verregaande gevolgen heeft: zo’n 1.450 leerlingen, een 250 personeelsleden én al hun gezinsleden moeten in quarantaine gaan. Maar met de eindstreep van de coronacrisis in zicht is het des te belangrijker om de verspreiding van het virus tegen te gaan.” De besmetting werd vastgesteld bij één persoon die verbonden is aan de school. De besmetting vond volgens de burgemeester niet in de school plaats.

Vandaag zal een team van het UZA alle leerlingen en personeelsleden van de school in Kontich testen. “Woensdag zullen we dus meer weten”, besluit Seldeslachts.