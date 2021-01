Foto van poema die verstopt zit gaat viraal omdat weinigen hem zien zitten. Vind jij hem?

Poema’s zijn heel goed in verstoppertje spelen omdat ze zo meer kans maken om hun prooi te pakken te krijgen. Maar deze deugniet doet wel héél hard zijn best.

De straffe foto werd gedeeld op de Facebookpagina U.S. Fish and Wildlife Service. “Waar is Wally? Vind jij de poema?”, staat erbij. Op de foto zou een poema in het wild te zien moeten zijn in Washoie County (Nevada). Op het eerste gezicht onvindbaar, maar eens je het ziet, kan je het niet meer ontzien.

Onvindbaar voor sommigen

Dat het geen makkelijke opdracht is, bewijst het feit dat de foto al meer dan 2.000 likes en honderden reacties kreeg. “Het is gewoon een foto van rotsen, niet?”, “Naar wat ben ik aan het kijken?” en “Kan iemand me zeggen waar de poema zit? Ik heb intussen al veel te lang naar mijn scherm gekeken”, klinkt het onder meer.

Voor diegenen die de poema niet vinden, zetten we de oplossing onderaan dit artikel.

OPLOSSING: De kop van de poema is linksonder frontaal te zien, onder de tweede rots.