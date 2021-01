Coronavirus: “Het is tijd voor een uitgewerkt exitplan”

Vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) verwacht snel een uitgewerkt exitplan. Dat zegt hij in een interview met De Zondag. “Hoe zullen we de exit aanpakken? Wat is de volgorde van de stappen? Wie kan eerst versoepelen? Dat moet voor nieuw perspectief zorgen.” Volgens Van Peteghem is de GEMS, de wetenschappelijke adviesraad, gevraagd zo’n plan op te maken. De CD&V-vicepremier hoopt dat het plan vrijdag, tijdens het volgende overlegcomité, al besproken kan worden.

Eerder deze week had Marc Van Ranst in Het Laatste Nieuws gezegd dat de huidige vaccinatiecampagne pas over twee maanden zijn vruchten zal afwerpen, maar Van Peteghem vindt het niet verstandig zo ver vooruit te lopen. “We hebben enerzijds een perspectief: dat is het vaccin. Deze zomer kan iedereen gevaccineerd zijn. Anderzijds zien we de besmettingen weer stijgen. We moeten daarom onze maatregelen voldoende lang aanhouden. Ik wil absoluut een jojo-effect vermijden (…) Als we morgen kunnen versoepelen, dan moeten we dat doen. Graag zelfs. Maar de cijfers moeten dat toelaten. Het is echter onmogelijk om twee maanden vooruit te kijken.”