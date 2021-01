Dit worden de 5 voedingtrends van 2021

We hebben nog nooit zoveel tijd gehad om te kokerellen als tegenwoordig. Zo goed als hobby’s zijn weggevallen, de ganse familie is thuis én de restaurants zijn gesloten. De Britse krant The Independent ziet alvast 5 voedingtrends opduiken aan de start van het nieuwe jaar.

1. Zeewier

Zeewier wint elk jaar aan populariteit. Het goedje is rijk aan ijzer, vitamine B, zink en kalium. In het VK is de verkoop van zeewier met 23 procent gestegen vergeleken met vorig jaar. Vooral veganisten vinden het een fijne aanvulling op hun dieet.

2. Géén kopje koffie

Tal van Britse ketens verkopen tegenwoordig yoghurt, repen, granola en smoothies met koffiesmaak. Ook wordt koffie meer en meer als basis voor mixdrankjes gebruikt. Denk aan een gin-koffie bijvoorbeeld.

3. Oost-Europese keuken

De redacteurs van The Independent menen dat het hoog tijd is om onze mening over Oost-Europees voedsel te herzien. Waar velen daarbij vooral denken aan vettige kost en goulash, heeft de moderne Oost-Europese keuken met voedsel uit Bulgarije en Georgië heel wat extra in petto. Voor inspiratie wijst de krant naar boeken als Summer Kitchens en Mamushka van Olia Hercules.

4. Sherry



Hoewel sherry je misschien doet denken aan het favoriete drankje van je overgrootmoeder zaliger, maakt sherry een heuse comeback. De zurige, versterkte wijn doet het uitstekend met kaas, oesters of andere zeevruchten. De meeste sherry’s zijn bovendien laag in calorieën – 50 ml droge Sherry bevat slechts 58 kcal!

5. Lokaal

De coronacrisis heeft geleid tot een herwaardering van de eigen omgeving en tot het besef dat we duurzamer moeten leven. Meer dan ooit willen we dus lokale producten, van de bakker om de hoek en de boer in de buurt.