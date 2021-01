‘Temptation’-Kunza toont foto van vóór haar borstvergroting: “Ik voelde me erg onzeker”

Je wist het allicht nog niet, maar Kunza uit ‘Temptation Island’ heeft twee jaar geleden een borstvergroting ondergaan. “Heel wat mensen reageren nog steeds verbaasd als ik hen zeg dat ik een borstvergroting heb laten doen”, klinkt het.

Kunza was een van de verleidsters in de meest recente editie van ‘Temptation Island’. De 23-jarige schone uit Wommelgem vertelde op Instagram dat ze twee jaar geleden gekozen heeft voor een borstvergroting.

Decolleté vermijden

Ze had daar enkele goede redenen voor. “Ik wou dit echt al heel lang. Ik heb me hierover altijd al mega onzeker gevoeld. Ik haatte de zomer ook echt omdat ik niets leuk kon aandoen in mijn ogen. Ook uitgaan, leuke kleedjes met open rug of een mooie decolleté ging niet. Het hield met tegen in zoveel dingen. Dit was voor mij een heel belangrijke beslissing in mijn leven en heeft ook veel veranderd sinds de ingreep. Mentaal voel ik me zoveel sterker en zelfzekerder en wat anderen ervan vinden, interesseert me niets. Ik ben hier gelukkig mee en mijn mentale gezondheid is belangrijker dan iemand anders zijn mening”, schrijft ze.

Natuurlijk resultaat

Ze deelde op Instagram ook een foto van hoe haar borsten er vóór de vergroting uitzagen. Nu heeft ze 255cc in elke borst, al valt het totaal niet op dat ze een borstvergroting heeft ondergaan. “Ik wou het natuurlijk houden en ik ben erg tevreden met het resultaat. Heel wat mensen reageren nog steeds verbaasd als ik hen zeg dat ik een borstvergroting heb ondergaan. Het valt gewoon niet zo hard op”, klinkt het.

Onzekere vrouwen helpen

Kunza wil mensen niet aanmoedigen om aan hun lichaam te laten sleutelen, maar ze wil onzekere vrouwen wel helpen. “Ik wil niemand aanzetten om een borstvergroting te laten doen, maar ik weet dat heel veel meisjes ermee zitten. Ik wil ze bewustmaken van het feit dat het allemaal heel natuurlijk kan”, besluit ze.



Kunza in ‘Temptation Island 2020’: