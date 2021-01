Winterprik op komst: donderdag ook in delen van Vlaanderen kans op sneeuw

De Belgische Ardennen zijn al enkele weken bedekt onder een wit tapijt, maar in Vlaanderen bleef de sneeuw tot dusver uit. Donderdag komt daar mogelijk verandering in, want hier en daar kan het in Vlaanderen sneeuwen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Een winterse neerslagzone, verbonden aan een klein lagedrukgebied boven het noorden van Frankrijk, trekt in de loop van donderdagochtend richting ons land. De eerste neerslag lijkt volgens weerdienst Benelux te zullen vallen als regen of smeltende sneeuw, maar zal dan geleidelijk veranderen in drogere sneeuw.

Over of er ook in Vlaanderen sneeuw zal vallen zijn de weermodellen het nog niet eens, maar de kans bestaat. “Er bestaat nog wat onzekerheid over de exacte positie van de neerslagzone”, zegt weerman Nicolas Roose van weerdienst Benelux aan HLN. “Sommige weermodellen berekenen de neerslag tot in het noorden van Vlaanderen, terwijl andere opties enkel Wallonië en de Frans-Belgische grens viseren.”

VTM- weerman Frank Duboccage voorspelt dat het vooral in het westelijk deel van Vlaanderen zal sneeuwen. “We krijgen sneeuw in het westelijke en zuidwestelijke deel van Vlaanderen, in het noord-oosten blijft het gewoon droog”, zegt hij.

Opgepast voor gladde wegen

Tegen de avond keert de regen- en sneeuwzone op haar stappen terug en verdwijnt ze via Frankrijk naar het zuiden, al is het niet uitgesloten dat er dan lokaal nog wat sneeuw valt. Er is dan ook kans op vorming van een dun sneeuwlaagje. Nicolas Roose waarschuwt voor gladheid op de Belgische wegen, want in de nacht van donderdag op vrijdag gaat het op veel plekken vriezen.

Zaterdag opnieuw kans op sneeuw