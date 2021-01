Deze Olympische zwemkampioen bestormde het Capitool

De Amerikaanse zwemmer Klete Keller (38) is herkend op video’s van de bestorming van het Capitool op 6 januari. Hij zou hiervoor een celstraf kunnen krijgen.

De FBI is sinds de bestorming de Trump-aanhangers aan het opsporen die op gewelddadige wijze het Capitool in Washington binnendrongen. Volgens The New York Times zijn er al tientallen relschoppers opgespoord en aangeklaagd.

Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

Klete Keller werd herkend door voormalige teamgenoten en coaches. Zij zagen hem in een video die verslaggever Julio Rosas op Twitter plaatste. Op de video staat hij in een menigte relschoppers toe te kijken terwijl agenten de demonstranten het gebouw proberen uit te werken. Hij was vooral te herkennen doordat hij een Amerikaans Olympisch teamjack droeg.

Steun voor Trump op social media

Volgens de website SwimSwam heeft Klete Keller al zijn sociale media-accounts verwijderd. Maar daarvoor was hij op sociale media altijd een “uitgesproken aanhanger” van Donald Trump.

De FBI is bezig met het opsporen en aanklagen van alle relschoppers die vorige week het Capitool bestormden. “Ongeacht of het gewoon een overtreding was in het Capitool of dat iemand een pijpbom heeft geplant, je zult worden gevonden en aangeklaagd”, zei Michael Sherwin, jurist voor het District of Columbia.

Zwemkampioen op rust

In totaal won Klete Keller vijf Olympische medailles: in 2000, 2004 en 2008. Twee daarvan won hij in het Amerikaanse estafetteteam met onder meer Michael Phelps. Tot voor kort werkte de zwemkampioen voor het commerciële vastgoedbedrijf Hoff & Leigh in Colorado. Volgens dat bedrijf heeft Keller afgelopen dinsdag ontslag genomen. Dat bevestigde het bedrijf tegenover People.

Klete Keller en zijn familie hebben niet gereageerd op zijn betrokkenheid bij de bestorming.

Bron: Metro Nederland