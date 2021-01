BIZAR. Deze vijf desserten kan je maken met tofu!

Wie aan tofu denkt, linkt dat hoogstwaarschijnlijk niet meteen aan een lekker dessert. Maar vergis je niet, het sojaproduct is hét geheime ingrediënt voor een vegan versie van je favoriete nagerechten.

Zijden tofu

Tofu wordt ingedeeld in verschillende soorten, op basis van de hardheid. In volgorde van zacht naar hard is er silken, regular, firm, extra firm en super firm tofu. In een dessert kan je het best aan de slag met silken – ofwel: zijden – tofu. Dankzij de zachte structuur van deze soort komen je desserten het beste tot hun recht. Wij zetten de lekkerste recepten op een rijtje: