Drie manieren om de stress tijdens het thuiswerk tegen te gaan

Thuiswerken is wellicht één van de eerste dingen waar we aan denken als we het over 2020 hebben – na corona dan. Langs de ene kant is het een goede uitkomst want je bespaart er een heleboel tijd mee, maar langs de andere kant wordt het steeds moeilijker om werk en privé gescheiden te houden. En dat gaat gepaard met de nodige stress.

Natuurlijk kennen we allemaal de gebruikelijke anti-stress tips. Relativeren en voldoende sport en ontspanning inlassen zijn wellicht de meest gehoorde oplossingen. Maar relativeren is niet makkelijk en je hebt niet altijd de tijd om je yogamatje uit te rollen en enkele zonnegroeten uit te voeren. Gelukkig bestaan er ook tips om even te ontstressen die je zo goed als geen tijd kosten.

Krabbelen

Je doet het misschien al automatisch tijdens een telefoongesprek of een Zoom-meeting, maar onbenullige tekeningetjes neerkrabbelen doet wonderen voor je gemoedsrust. Je laat je creativiteit even de vrije loop en hebt iets om handen, waardoor je niet gaat nagelbijten of je nervositeit op een andere manier gaat uiten. Voorzie dus voldoende plaats in je notitieboekje!

Schoenen uit

Ja, je schoenen ’s ochtends aantrekken kan helpen om je productiever te voelen tijdens het thuiswerk. Maar wanneer de gemoederen hoog oplopen, trek je die stappers toch maar beter uit. Je bloedsomloop heeft er baat bij en je zal je meteen een stuk meer ontspannen voelen. Koude voeten? Dan doe je toch gewoon je pantoffels aan.

Grimassen maken

Als kind was grimassen maken met je gezicht misschien wel één van je favoriete bezigheden. Het was alleszins een dagelijkse gewoonte, die je als volwassene helaas bent kwijtgespeeld. Nochtans is het bevorderlijk voor je gelaatsspieren en laat je je lichaam op die manier weten dat het kan ontspannen. Zorg er uiteraard wel voor dat je webcam uitstaat, anders zouden je collega’s weleens raar kunnen opkijken.