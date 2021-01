Gert Verhulst doet Marie en haar vriend blozen met INTIEME vraag (video)

Geestig momentje in ‘De Verhulstjes’, waarin Gert plots een nogal persoonlijke vraag stelt aan de vriend van Marie. “Wat een rare vraag is dat?”, reageert ze bedenkelijk.

Onlangs stelde Marie Verhulst haar vriend Jef voor in ‘De Verhulstjes’. Op een bepaalt moment ziet Gert de sokken van Jef. “Witte sokken met een blauw en een rood streepje aan? Is dat terug in of zo? Hou je die ook aan tijdens het slapen?”, vraagt hij hem. “Nee”, reageert een blozende Jef. “Wat een rare vraag is dat nu?”, komt Marie tussenbeide. “Als je vrijt met sokken aan, dat is toch raar, hé”, reageert Gert.

Niet inbeelden

Viktor vindt het onderwerp al helemaal te bizar. “Ik wil mij niet inbeelden hoe Marie vrijt. Ik hoef toch niet te weten hoe Jef met zijn sokken aan ons Marie betast. Dat is toch geen tof beeld”, lacht hij.

‘De Verhulstjes’ is elke donderdag te bekijken om 20.35u op VIER.