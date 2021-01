Duidelijkheid over wie wanneer gevaccineerd kan worden tegen het coronavirus

De vaccinatiecampagne is ons land is van start gegaan, maar nu weten we ook wanneer iedereen indien gewenst aan de beurt komt. Tegen het einde van de zomer zou iedereen (die wil) gevaccineerd moeten zijn.

Begin deze week is de vaccinatiecampagne in ons land begonnen. Eerst zijn bewoners van woonzorgcentra aan de beurt en tegen het einde van deze maand krijgt het ziekenhuispersoneel de kans om zich te laten inenten.

In februari volgen de zorgverleners in de eerste lijn en de inwoners van collectieve zorginstellingen, in maart 65-plussers en risicopatiënten, in april de essentiële beroepen en in juni de rest van de volwassen bevolking.

Minstens 70 procent van de bevolking

Als alles volgens plan verloopt, zou de vaccinatiecampagne afgelopen moeten zijn rond september. De bedoeling is om minstens 70 procent van de bevolking in te enten, zo liet de topman van de taskforce vaccinatie Dirk Ramaekers vrijdag in de Kamer weten.